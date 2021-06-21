«Могут и в карцер отправить. Тяжело ему, Миша так похудел, что даже вещи перешивали», – мужчина, сидевший с Ефремовым, рассказал о реальных условиях пребывания актёра в тюрьме Оксана БуянкинаМужчина, несколько месяцев проведший в белгородской колонии вместе с Михаилом Ефремовым, откровенно рассказал журналистам издания “Сатрхит” о состоянии актёра и его жизни в тюремных стенах.