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«Могут и в карцер отправить. Тяжело ему, Миша так похудел, что даже вещи перешивали», – мужчина, сидевший с Ефремовым, рассказал о реальных условиях пребывания актёра в тюрьме

«Могут и в карцер отправить. Тяжело ему, Миша так похудел, что даже вещи перешивали», – мужчина, сидевший с Ефремовым, рассказал о реальных условиях пребывания актёра в тюрьме

«Могут и в карцер отправить. Тяжело ему, Миша так похудел, что даже вещи перешивали», – мужчина, сидевший с Ефремовым, рассказал о реальных условиях пребывания актёра в тюрьме Оксана БуянкинаМужчина, несколько месяцев проведший в белгородской колонии вместе с Михаилом Ефремовым, откровенно рассказал журналистам издания “Сатрхит” о состоянии актёра и его жизни в тюремных стенах.

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