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Закон и Порядок

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У Эстонии нет денег на забор с Россией

У Эстонии нет денег на забор с Россией

Замах был на рубль, но с ударом как-то не сложилось. «если говорить обо всей границе, которая проходит от места стыка границ Эстонии, Латвии и России до устья реки Нарвы, то у нас сейчас нет финансового обеспечения для приобретения и установки новых средств мониторинга.

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