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Бобровский стал 3-й звездой матча с «Детройтом», отбив 19 бросков из 20. У него 5 побед в 14 играх

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 20 в матче чемпионата НХЛ с «Детройтом» (5:1) и был признан третьей звездой.

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