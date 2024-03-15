РИАН: Антифашисты из Европы прибыли в ЛНР, чтобы поддержать жителей Донбасса

В своем недавнем визите в Луганскую Народную Республику, общественники-антифашисты из различных стран, включая Италию, Испанию, Францию, Германию, Португалию и Бразилию, выразили свою поддержку жителям Донбасса, передает РИАН.
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