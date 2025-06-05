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MSB: белки свертывания крови в организме превратили в антимикробные пептиды

MSB: белки свертывания крови в организме превратили в антимикробные пептиды

Испанские ученые из Автономного университета Барселоны совершили прорыв в борьбе с устойчивыми бактериями, обнаружив антимикробные свойства у белков, которые обычно участвуют в свертывании крови и воспалительных процессах.

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