Америка подсчитывает результаты выборов президента

Голосование на выборах президента США завершилось во всех колеблющихся штатах, в 8:00 по московскому времени закроются последние участки на АляскеОбновлено в 6:30Дональд Трамп набирает 205 голосов выборщиков, Камала Харрис — 117 по предварительным данным CNN и Fox News.