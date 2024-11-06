Америка подсчитывает результаты выборов президента

Голосование на выборах президента США завершилось во всех колеблющихся штатах, в 8:00 по московскому времени закроются последние участки на АляскеОбновлено в 6:30Дональд Трамп набирает 205 голосов выборщиков, Камала Харрис — 117 по предварительным данным CNN и Fox News.
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