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Регионы России

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Союзбиотех предложил расширить меры поддержки для студентов биотехнологических вузов

Союзбиотех предложил расширить меры поддержки для студентов биотехнологических вузов

Об этом РИА новости сообщил председатель правления Союза биотехнологических компаний (Союзбиотех) Лев Деньгов ходе международного форума «Биопром» в Геленджике.

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