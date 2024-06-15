За неуплату долга у 59-летней жительницы Тамбовской области арестовали автомобиль

На исполнение в Мордовском районном отделение судебных приставов находится 23 исполнительных производства о взыскании с 59-летней женщины задолженности по налоговым и кредитным платежам на общую сумму 300 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии