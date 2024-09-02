Второй заход. Как клуб "Динамо-Алтай" проведет новый сезон и что изменилось в команде

Бюджет клуба на сезон составит около 160 миллионов рублей. Задача — повторить прошлогодний результат Хоккейный клуб "Динамо-Алтай" начнет свой сезон OLIMPBET чемпионата России – ВХЛ 3 сентября дома против новокузнецкого "Металлурга".
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