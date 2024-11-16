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Всё о женщинах

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    Чижик - это московский магазин? Что-то такого у нас в Петербурге не встречал.Во все виноваты ж...
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Россиян призвали отказаться от мемов при общении с коллегами

Россиян призвали отказаться от мемов при общении с коллегами

При общении с коллегами и руководством в мессенджерах следует воздержаться от чрезмерного использования мемов, сленговых фраз и фамильярностей, рассказала, карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина.

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