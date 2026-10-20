Благодаря Google Earth удалось уточнить размеры перспективного американского бомбардировщика / © Google Earth В социальных сетях широко распространялись справочные материалы о B-21, созданные с помощью искусственного интеллекта или подготовленные авиационными энтузиастами.
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