Происшествия
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Происшествия

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В Иркутской области руководители коммерческой организации и предприниматели обвиняются в коммерческом подкупе в особо крупном размере

В Иркутской области руководители коммерческой организации и предприниматели обвиняются в коммерческом подкупе в особо крупном размере

Следственными органами СК России по Иркутской области предъявлено обвинение двум руководителям коммерческой организации, двум предпринимателям и двум посредникам в совершении преступлений, предусмотренных ч.

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