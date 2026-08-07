В Иркутской области руководители коммерческой организации и предприниматели обвиняются в коммерческом подкупе в особо крупном размере

Следственными органами СК России по Иркутской области предъявлено обвинение двум руководителям коммерческой организации, двум предпринимателям и двум посредникам в совершении преступлений, предусмотренных ч.
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