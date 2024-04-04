Тьма в конце тоннеля: Леа Сейду в будущем, Марк Уолберг — в гонке

Анимационная жемчужина Берлинале из Венгрии «Белое пластиковое небо» и «Предчувствие» Бертрана Боннело с Леей Сейду — две антиутопии, которые зрители смогут посмотреть в российских кинотеатрах уже в этот уикенд.
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