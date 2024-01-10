Забастовка машинистов началась в Германии

В Германии в ночь на 10 января началась массовая забастовка членов профсоюза машинистов GDL. Движение поездов в стране оказалось «сильно ограничено», предупредил главный немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn в соцсети Х.
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