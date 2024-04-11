Нацпарк «Бузулукский бор» затапливает из-за паводка

Национальный парк «Бузулукский бор», расположенный в Заволжье, столкнулся с серьёзным подтоплением. По словам директора парка Андрея Латыпова, в результате разлива реки Самары, достигшего 9 апреля отметки в 895 см — на 35 см выше, чем максимальные показатели предыдущих лет, были уничтожены несколько инженерных сооружений, а также затоплены значительные участки территории.