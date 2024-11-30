Рябков: список новых стран — партнеров БРИКС будет обнародован до конца 2024-го

Список новых стран — партнеров БРИКС будет обнародован до конца 2024 года. Об этом заявил заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, который стал собеседником ТАСС.
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