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Украинские артиллеристы начали применять на фронте 100-мм советские полевые пушки БС-3

Украинские артиллеристы начали применять на фронте 100-мм советские полевые пушки БС-3

Нехватка боеприпасов западных калибров, а также выход из строя поставленных западными спонсорами артиллерийских систем, заставляют командование ВСУ вытаскивать из арсеналов снятые с вооружения советские пушки и гаубицы.

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