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Астрофизик Мереминский заявил, что радиосигналы FRB отправили не инопланетяне

Астрофизик Мереминский заявил, что радиосигналы FRB отправили не инопланетяне

Научный сотрудник отдела астрофизики высоких энергий Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) Илья Мереминский заявил, что нет оснований полагать, что быстрые радиовсплески могут быть источником внеземной жизни.

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