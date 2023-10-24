Астрофизик Мереминский заявил, что радиосигналы FRB отправили не инопланетяне

Научный сотрудник отдела астрофизики высоких энергий Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) Илья Мереминский заявил, что нет оснований полагать, что быстрые радиовсплески могут быть источником внеземной жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии