Ямало-Ненецкое региональное отделение Ассоциации юристов России 27 сентября проводит Единый день оказания бесплатной юридической помощи населению окружной столицы Приём граждан с 9:00 до 18:00 без перерыва на обед по адресу: ул.
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