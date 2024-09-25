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Единый день оказания бесплатной юридической помощи населению окружной столицы

Единый день оказания бесплатной юридической помощи населению окружной столицы

Ямало-Ненецкое региональное отделение Ассоциации юристов России 27 сентября проводит Единый день оказания бесплатной юридической помощи населению окружной столицы   Приём граждан с 9:00 до 18:00 без перерыва на обед по адресу: ул.

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