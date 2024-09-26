Шнуров снизил ценник на корпоративы и просит банку варенья

Еще год назад Сергей Шнуров считался одним из самых высокооплачиваемых артистов в стране. Так, его группировка "Ленинград" брала за выступление на вечеринках 350 тысяч евро (примерно 32 миллиона рублей по сегодняшнему курсу).
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