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Шнуров снизил ценник на корпоративы и просит банку варенья

Шнуров снизил ценник на корпоративы и просит банку варенья

Еще год назад Сергей Шнуров считался одним из самых высокооплачиваемых артистов в стране. Так, его группировка "Ленинград" брала за выступление на вечеринках 350 тысяч евро (примерно 32 миллиона рублей по сегодняшнему курсу).

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