Сожгите и плюньте: скандальный чек в европейском ресторане вызвал бурную критику в соцсетях

Семейный завтрак в итальянском ресторане в Романье обернулся для туристки Клары настоящим кошмаром, когда она попросила дожарить яйца, а в чеке вместо обычного перечня блюд обнаружила оскорбительную фразу на итальянском: «Меня это бесит .
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