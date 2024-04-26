Валентина Матвиенко призвала регионы биться за каждую сельскую школу

Она отметила, что недопустимо ремонтировать такие объекты десятилетиями Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей РФ заявила о необходимости совершенствования инструментов государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в соответствии с реалиями и интересами регионов, запросами жителей.
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