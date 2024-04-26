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Петербургский дневник

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Валентина Матвиенко призвала регионы биться за каждую сельскую школу

Валентина Матвиенко призвала регионы биться за каждую сельскую школу

Она отметила, что недопустимо ремонтировать такие объекты десятилетиями Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей РФ заявила о необходимости совершенствования инструментов государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в соответствии с реалиями и интересами регионов, запросами жителей.

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Комментарии
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Владимир
&quot;За каждую сельскую школу, в том числе и малокомплектную, регионы должны биться&quot; - С кем биться? Не задолбало еще биться за то, что обязано быть? Просто жить в России нельзя?
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12 час.

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