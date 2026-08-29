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Обзор первой сессии финала Чан Бинью vs Чжао Синьтун на Ухань Опен 2026

Обзор первой сессии финала Чан Бинью vs Чжао Синьтун на Ухань Опен 2026

Чан Бинью ведет со счетом 5-4 после первой сессии в финале турнира Wuhan Open 2026, сообщает WST Чжао Синьтун — Чан Бинью (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - Финал Трансляции, расписание - 1/2 финала Чан Бинью, занимающий 45-ю строчку мирового рейтинга, завершил первую сессию финала Wuhan Open 2026 с преимуществом 5-4 над Чемпионом мира 2025 года Чжао Синьтуном.

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