Обзор первой сессии финала Чан Бинью vs Чжао Синьтун на Ухань Опен 2026

Чан Бинью ведет со счетом 5-4 после первой сессии в финале турнира Wuhan Open 2026, сообщает WST Чжао Синьтун — Чан Бинью (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - Финал Трансляции, расписание - 1/2 финала Чан Бинью, занимающий 45-ю строчку мирового рейтинга, завершил первую сессию финала Wuhan Open 2026 с преимуществом 5-4 над Чемпионом мира 2025 года Чжао Синьтуном.