Associated Press: наводнение в Непале связано с обрушением горного склона

Геоморфологи Кристен Кук из Университета Гренобль-Альп и Дэн Шугар из Университета Калгари установили, что причиной катастрофического наводнения в Непале у границы с Тибетом стал не только сход ледника: вместе с огромной массой льда обрушился участок коренного горного склона на пике Лангтанг-Лирунг.
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