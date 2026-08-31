Associated Press: наводнение в Непале связано с обрушением горного склона

Геоморфологи Кристен Кук из Университета Гренобль-Альп и Дэн Шугар из Университета Калгари установили, что причиной катастрофического наводнения в Непале у границы с Тибетом стал не только сход ледника: вместе с огромной массой льда обрушился участок коренного горного склона на пике Лангтанг-Лирунг.