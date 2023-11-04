О героях ЛНР и мирной жизни во время СВО

В эксклюзивном интервью «Аргументам недели» председатель Общественной палаты Луганской Народной Республики Алексей Карякин рассказал о жизни региона после присоединения к России и поддержке семей участников СВО.
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