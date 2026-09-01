Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о небезопасности полетов в России можно считать заявкой на государственный терроризм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Гросси: МАГАТЭ со...
- Нетаньяху приглас...
- Константинов посо...
какая же это заявка? это конкретная угроза террориста,которого нужно мочить в сортире по твоим же словам.Так мочи,а не болтай,дожидаясь крушения самолётов.