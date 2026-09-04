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Мостовой — о переходе в «Локомотив»: «Это был очевидный шаг для меня. Я нуждаюсь в клубе, а клуб — во мне»

Мостовой — о переходе в «Локомотив»: «Это был очевидный шаг для меня. Я нуждаюсь в клубе, а клуб — во мне»

Вингер Андрей Мостовой, перешедший из «Зенита» в «Локомотив», высказался о трансфере.Вингер Андрей Мостовой, перешедший из «Зенита» в «Локомотив», высказался о трансфере.

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