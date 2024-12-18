Чудом сохранившийся и восстановленный лимузин ЗиЛ-4102 «Раиса»

Считается, что лимузин ЗиЛ-4102 создали по заказу Михаила Сергеевича Горбачева. Не зря же два единственных опытных экземпляра этого автомобиля назвали «Мишка» и «Райка» – в честь первого президента СССР и его супруги.
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