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Царьград

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Иран удвоил цены на бензин: новый тариф с 8 сентября

Иран удвоил цены на бензин: новый тариф с 8 сентября

Министерство нефти Ирана объявило о двукратном повышении цен на бензин без льгот с 8 сентября. Введение третьего тарифа, связанное с валютной нестабильностью, увеличило стоимость до 10 тысяч туманов за литр, что эквивалентно 4-5 центов.

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