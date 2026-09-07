Иран удвоил цены на бензин: новый тариф с 8 сентября

Министерство нефти Ирана объявило о двукратном повышении цен на бензин без льгот с 8 сентября. Введение третьего тарифа, связанное с валютной нестабильностью, увеличило стоимость до 10 тысяч туманов за литр, что эквивалентно 4-5 центов.