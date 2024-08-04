В Германии выдвинули требование к ЕС из-за упрощения въезда для россиян

Министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург Михаэль Штюбген призывал к усилению контроля на всех границах Евросоюза с Венгрией из-за решения Будапешта о смягчении визового режима для граждан России и Беларуси.
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