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Мода и Шоу-бизнес

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Арестованный P.Diddy впервые за несколько месяцев вышел на связь в соцсетях

Арестованный P.Diddy впервые за несколько месяцев вышел на связь в соцсетях

Арестованный Шон Комбс (P.Diddy) впервые опубликовал пост в соцсетях после заключения под стражу и шести предъявленных обвинений — в рэкете, торговле людьми, подмешивании наркотиков, содомии, насилии и угрозе убийством.

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