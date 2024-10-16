Арестованный P.Diddy впервые за несколько месяцев вышел на связь в соцсетях

Арестованный Шон Комбс (P.Diddy) впервые опубликовал пост в соцсетях после заключения под стражу и шести предъявленных обвинений — в рэкете, торговле людьми, подмешивании наркотиков, содомии, насилии и угрозе убийством.
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