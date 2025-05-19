Эстонские власти заявили, что России якобы задержала танкер Green Admire

Однако никаких дипломатических шагов в стране предпринимать не стали.Правительство Эстонии сообщило, что власти России, предположительно, задержали танкер Green Admire, зарегистрированный в Либерии, однако конкретные доказательства этого утверждения отсутствуют.
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