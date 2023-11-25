Фото: В Смоленске Минздрав прокомментировал состояние палат инфекционного отделения КБ №1

По словам местной жительницы, там можно “снимать фильм ужасов” В смоленских пабликах распространились ролики, на которых смолянка, находившаяся с сыном в инфекционном отделении Клинической больницы №1 города, наглядно показывает текущее состояние палат.
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