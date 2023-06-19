Политическая экспертиза

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Марочко заявил об уничтожении российскими военными колонны ВСУ в районе Кременной

Марочко заявил об уничтожении российскими военными колонны ВСУ в районе Кременной

Бойцы ВС РФ уничтожили колонну военной техники украинских националистов в районе города Кременная. Об этом заявил журналистам РИА Новости подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на собственные информированные источники.

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