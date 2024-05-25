«Боимся ядерного ответа Путина, но выхода нет». Украине разрешили сбивать российские самолеты западным оружием? Вчера 17K прочитали

Сергей Булкин/NEWS.ru Автор: Иван Смирнов В Вашингтоне сейчас активно обсуждается вопрос о том, чтобы разрешить Украине наносить удары по территории России и сбивать российские самолеты западным оружием, сообщает издание The New York Times.
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