МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 116 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    ДВЕ СУКИ, НАПИВШИЕСЯ КРОВИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ, СО СВОИМ ПЬЯНИЦЕЙ...Глумление над бой...
  • Fialka
    исключить надо было сразу как не заплатил взносы,а так ещё пару лет тянуть будетеВстреча Пашиняна ...
  • Александр Свитайло
    Гнать из-за пашиняна Армению из ОДКБ, причем немедленно! А если не дойдет, то и поднять вопрос об исключении из ТС и ...Встреча Пашиняна ...

«Боимся ядерного ответа Путина, но выхода нет». Украине разрешили сбивать российские самолеты западным оружием? Вчера 17K прочитали

«Боимся ядерного ответа Путина, но выхода нет». Украине разрешили сбивать российские самолеты западным оружием? Вчера 17K прочитали

Сергей Булкин/NEWS.ru Автор: Иван Смирнов В Вашингтоне сейчас активно обсуждается вопрос о том, чтобы разрешить Украине наносить удары по территории России и сбивать российские самолеты западным оружием, сообщает издание The New York Times.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Стефания Новак
Вот и определились района куда надо пулять России, а не на Киев а в америку. Они подстрекатели , они толкают Украину бить по России. Они являются тем кто принимает эти решения. Надо руководствоваться указаниями Путина.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх