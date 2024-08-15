«Нужно поднять шумиху»: в чатах УрФУ обсуждают нехватку автобусов до Новокольцовского. Скрин

В Екатеринбурге студенты Уральского федерального университета (УрФУ), живущие в общежитиях Новокольцовского микрорайона обсуждают в чатах кампуса нехватку автобусов, они недовольны тем, что приходится долго добираться до университета.
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