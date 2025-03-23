Гениальное получается случайно: ученые работали над очисткой воды, а нашли способ как получать литий-6, необходимый для ядерного синтеза Ольга БезродняяНаучные открытия часто случаются в самый неожиданный момент, как это и произошло с группой исследователей, которые случайно обнаружили новый метод получения лития-6.