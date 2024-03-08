Глава ведомства поручил организовать процессуальную проверку по факту нарушения прав граждан в Тамбовской области

В социальных медиа размещена информация о том, что в Тамбове мигранты в общественном месте незаконно торгуют продуктами питания, нарушая при этом санитарно-эпидемиологические требования и правила хранения продуктов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии