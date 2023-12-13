Эксперты назвали США главным стимулом визита Си Цзиньпина во Вьетнам

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл 12 декабря во Вьетнам с официальным визитом впервые с 2017 года. Китай обеспокоен влиянием США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и выбором Вьетнама ключевым звеном в противостоянии с КНР в Азии, отметили опрошенные «Известиями» эксперты.
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