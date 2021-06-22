Василевский вышел на первое место по победам в Кубке Стэнли-2021 среди вратарей

Getty ImagesГолкипер «Тампы» Андрей Василевский оформил шатаут, отразив 21 бросок. Россиянин одержал 11-ю победу в текущем плей-офф и вышел в единоличные лидеры, обогнав Кэри Прайса («Монреаль Канадиенс»), у которого по 10 выигранных матчей.
Getty ImagesГолкипер «Тампы» Андрей Василевский оформил шатаут, отразив 21 бросок. Россиянин одержал 11-ю победу в текущем плей-офф и вышел в единоличные лидеры, обогнав Кэри Прайса («Монреаль Канадиенс»), у которого по 10 выигранных матчей.
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