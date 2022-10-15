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Россия создаст в Киргизии аналог системы «Платон»

Россия создаст в Киргизии аналог системы «Платон»

Победителем конкурса по отбору оператора информационной системы и строительства соответствующей инфраструктуры был признан консорциум компаний ООО «Казань-Телематика», ООО «СофтТелематика», ООО «Сервис-Телематика» (входят в концерн «Телематика»).

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