Россия создаст в Киргизии аналог системы «Платон»

Победителем конкурса по отбору оператора информационной системы и строительства соответствующей инфраструктуры был признан консорциум компаний ООО «Казань-Телематика», ООО «СофтТелематика», ООО «Сервис-Телематика» (входят в концерн «Телематика»).
Победителем конкурса по отбору оператора информационной системы и строительства соответствующей инфраструктуры был признан консорциум компаний ООО «Казань-Телематика», ООО «СофтТелематика», ООО «Сервис-Телематика» (входят в концерн «Телематика»).
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