Фанат «МЮ» попросил выпустить Байи и Варана в старте на «Арсенал», Эрик написал: «Пожалуйста ». Рангник отреагировал: «Такого не должно происходить»

Ральф Рангник раскритиковал Эрика Байи за поведение в соцсетях. 28-летний центральный защитник ответил на комментарий одного из фанатов, который написал: «Выпустите в старте Байи и Варана ».
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