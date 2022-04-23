Фанат «МЮ» попросил выпустить Байи и Варана в старте на «Арсенал», Эрик написал: «Пожалуйста ». Рангник отреагировал: «Такого не должно происходить»

Ральф Рангник раскритиковал Эрика Байи за поведение в соцсетях. 28-летний центральный защитник ответил на комментарий одного из фанатов, который написал: «Выпустите в старте Байи и Варана  ».

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