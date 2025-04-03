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Китай

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Учения НОАК являются справедливым шагом в назидание за попытки раскола страны -- Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня

Пекин, 2 апреля /Синьхуа/ -- Недавние военные учения Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ вокруг острова Тайвань и в соответствующих акваториях центральной и южной зон Тайваньского пролива являются справедливым шагом в назидание за попытки раскола страны.

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