Учения НОАК являются справедливым шагом в назидание за попытки раскола страны -- Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня

Пекин, 2 апреля /Синьхуа/ -- Недавние военные учения Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ вокруг острова Тайвань и в соответствующих акваториях центральной и южной зон Тайваньского пролива являются справедливым шагом в назидание за попытки раскола страны.