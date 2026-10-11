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Аргументы недели

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Фальшивкой по здоровью: мел вместо таблетки

Фальшивкой по здоровью: мел вместо таблетки

Вы приходите в аптеку, уверенно называете название лекарства, платите, забираете упаковку — и даже не подозреваете, что в ней может быть не то, что обещает этикетка.

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