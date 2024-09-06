Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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А на фото точно "нищий" Афганистан???

А на фото точно "нищий" Афганистан???

 Афганская кольцевая А01, книгой Гиннеса, признана самой длинной кольцевой в Мире - на 1500 километров и соединяет 34 провинции  Ключевые характеристики Кольцевой дороги А01:  Протяжённость: Общая длина дороги составляет около 2 200 километров.

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Комментарии
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Геннадий Ларионов
Ну фото явно не с Кабула и Кандагара :-) зачем в заблуждение вводить :-(
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