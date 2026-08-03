Вагенкнехт обвинила посла Украины в Германии Макеева в наглости

Немецкий политик Сара Вагенкнехт подвергла резкой критике посла Украины в Германии Алексея Макеева. В своем посте в соцсети X* она заявила, что его высказывания в адрес Берлина перешли все границы, а тон, который он позволяет себе в общении с немецкой стороной, является наглостью.
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