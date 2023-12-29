"Мы сейчас единственные, кто бросил вызов философии смерти"

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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Комментарии
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soylosan
мутная христианутость. К звездам и счастью для всех нас не пустили именно такие мутные. Им то колбасы не хватало теперь крестов не хватает.
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17 час.
Татьяна Петрова
О, как сатаниста корячит от Православных крестов...  Именно наша духовность и приверженность религиозным ценностям была и остаётся путеводной нитью России. А &quot;звёзды и счастье, как и &quot;цветущий сад&quot; - это европа, &quot;цивилизованные страны&quot; и &quot;золотой миллиард&quot;- приверженцы лукавого. Во всех основных мировых религиях скромность, аскетизм, жертвенность и Любовь почитаются. О какой &quot;колбасе&quot; может идти речь?
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16 час.

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