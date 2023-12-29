Актуальная беседа с президентом Фонда исторической перспективы, доктором юридических наук Наталией Нарочницкой: – Наталия Алексеевна, перед нашей новой беседой на тему «Россия и мир» вновь перелистал вашу фундаментальную научную книгу «Россия и русские в мировой истории», изданную 20 лет назад.
"Мы сейчас единственные, кто бросил вызов философии смерти"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
soylosan
мутная христианутость. К звездам и счастью для всех нас не пустили именно такие мутные. Им то колбасы не хватало теперь крестов не хватает.
Ответить
17 час.
Татьяна Петрова
О, как сатаниста корячит от Православных крестов... Именно наша духовность и приверженность религиозным ценностям была и остаётся путеводной нитью России. А "звёзды и счастье, как и "цветущий сад" - это европа, "цивилизованные страны" и "золотой миллиард"- приверженцы лукавого. Во всех основных мировых религиях скромность, аскетизм, жертвенность и Любовь почитаются. О какой "колбасе" может идти речь?
Ответить
16 час.
Свежие комментарии