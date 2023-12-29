"Мы сейчас единственные, кто бросил вызов философии смерти"

мутная христианутость. К звездам и счастью для всех нас не пустили именно такие мутные. Им то колбасы не хватало теперь крестов не хватает.

Татьяна Петрова

О, как сатаниста корячит от Православных крестов... Именно наша духовность и приверженность религиозным ценностям была и остаётся путеводной нитью России. А "звёзды и счастье, как и "цветущий сад" - это европа, "цивилизованные страны" и "золотой миллиард"- приверженцы лукавого. Во всех основных мировых религиях скромность, аскетизм, жертвенность и Любовь почитаются. О какой "колбасе" может идти речь?