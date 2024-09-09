Глава Барнаула поручил определить дату запуска отопления в городе

Паспорт готовности города к зимнему отопительному периоду планируется получить не позднее 15 ноября Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил держать на особом контроле вопросы по получению актов готовности многоквартирных домов, общеобразовательных организаций, учреждений культуры, здравоохранения и спорта, сообщает мэрия.
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