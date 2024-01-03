Белгородский губернатор сообщил о невозможности СМС-рассылки о воздушной тревоге

Украинская армия продолжает ракетные налеты на жилые кварталы Белгорода. Как получать предупреждения вовремя?В прошедшие сутки ВСУ продолжали ракетные и артиллерийские удары по территории Белгородской области.
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