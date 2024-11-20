120 лет героической обороны Порт-Артура Последние дни Порт-Артура. Рисунок Фрица НейманаПредысторияПо конвенции с Китаем 15 (27) марта 1898 г.
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120 лет героической обороны Порт-Артура Последние дни Порт-Артура. Рисунок Фрица НейманаПредысторияПо конвенции с Китаем 15 (27) марта 1898 г.
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